保護令擋不了！台中童洗碗遭狠父BB槍射腿賞3巴掌 法院延長安置

台中1名男童長期遭父親不當體罰，社會局早在去年就介入輔導並替孩子聲請保護令，但父親不但毫無悔意，反怪罪孩子，地院法官審酌後，裁定延長安置孩童3個月。（資料照）

台中1名男童長期遭父親不當體罰，社會局早在去年就介入輔導並替孩子聲請保護令，但父親不但毫無悔意，反怪罪孩子；去年底更發生駭人一幕，孩童在家洗碗時，背後突傳出槍聲，竟是父親持BB槍朝他右大腿射擊，接著又怒摑3巴掌。法院審酌孩子長期處於恐懼無助中，家庭功能嚴重失衡，為維護孩童最佳利益，裁定延長安置3個月。

這名孩童自2023年9月起就因遭體罰，被台中市社會局列為兒少保護個案，2024年初，孩童再度受虐，社工前往訪視及輔導，未料父親情緒失控，拒絕親職教育輔導，甚至怒吼威脅社工，轉而對孩子狂罵長達1小時，怒斥：「都是你害的！」社會局見情況危急，立即為孩童聲請保護令。

但暴力並未因此停止，去年12月某日，孩童在家中廚房洗碗時，聽見BB槍連續射擊聲，連寵物也傳出哀嚎，下一秒父親竟衝入廚房，朝他右大腿射擊後再連摑3巴掌，孩童受到極大驚嚇、崩潰哭求協助，經送醫驗傷，確認頭部與臉部疼痛、右下肢有擦挫傷，社會局隨即緊急將孩童安置。

社會局指出，該名父親在保護令約束下仍持續施暴，顯見家庭保護機制失能，且法定代理人未改善教養方式，反而行為更加激烈，孩子長期陷於恐懼與孤立，生命安全堪虞。近日安置期限屆滿，社會局再度向法院聲請延長，台中地院家事庭法官審酌後認為，孩童受安置的原因尚未消滅，且仍缺乏自我保護能力，若返回原家庭恐再遭傷害，為維護其最佳利益，裁定准予延長安置3個月。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

