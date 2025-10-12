「無料」最貴！索免費投資書誤觸陷阱 台南退休公務員遭詐700萬

台南警方抓捕詐騙車手情景。（資料照，民眾提供）

有國立大學碩士學位的陳姓基層公務員，因生病提早退休，他因較晚生育，女兒才念小學、還揹500多萬房貸，想早日還清，一回在臉書看到投資類免費贈書活動，他點入索書，卻引來詐騙集團加LINE，後被對方洗腦投資、損失近700萬元，幸好未二次受騙。他警醒社會大眾切勿相信網路投資，一旦投入、必是「肉包子打狗」！

這位前公務員透露，2024年9月在臉書索取免費投資書時，自稱「沈○峰」來加他LINE、邀加1個投資群組，因久未獲書就退出群組；在臉書另一端也看到類基金理財資訊想了解，自稱「張○婷」也來加他的LINE並邀加另個投資群組，後來覺得也非他想要，就退群。

請繼續往下閱讀...

陳男指出，被騙的關鍵在他未退出沈、張2位網友，這2人常在LINE對他噓寒問暖，因他過去職場少接觸社交圈、朋友不多，無意間聊起退休後經濟拮据，對方再邀他入投資群，心想姑且看他人投資趨勢，這樣醞釀了3個月。

去年底，沈某對陳男傳訊說股票投資優惠活動快結束，加入5萬元就有30萬獎勵金資助，年底獲利後歸還。陳男見群友分享獲利豐碩，有群友邀他合夥一人一半、入他帳戶，心想有2倍資金由他掌控，因他不熟股票，但有沈某這位投資顧問如虎添翼，就欣然同意。

陳男表示，這種LINE股票投資群組宣稱有內線交易與技術看盤，僅少數成員知曉，運作大筆資金哄抬股市上漲，再當日沖或隔日沖獲利了結，看起來合乎邏輯。沈、張2人的群組運作模式相仿，因獲利可觀，把他胃口養大，到今年1至2月陸續面交入金，群友都慷慨解囊、獲得更大報酬，不覺有異。

時逢陳男房貸移轉他家銀行，陳男想有了大資金、短時間輪轉一下就大翻身了，即大膽冒進投了2群組的投資計畫，帳面各獲利3000多萬與4000多萬元，但其實一切都是假的，假數字帳戶、假APP，共讓他損失近700萬元。

後來2個群組詐團都指引他辦民間房貸二胎與自然人憑證，陳男驚覺有異、要求還本金，不要利潤，詐團要求繳清各近600萬與500萬元融資才能出金。當時，陳男安排國外旅遊，團員談到有獅子會高階人士遇類似情節遭騙2000萬元，報警後才討回1000萬元。

陳男驚覺自己遇詐，回國後報警抓到1名車手，因為投資遭詐，一度想不開、打了幾次1925安心專線諮詢，才漸回復正常精神狀態；不幸中的大幸是他沒聽信詐團辦民間房貸與自然人憑證，否則恐被捲走千萬元、萬劫不復。他目前還有退休金、基金利息與些許房租收入，生活尚無虞，呼籲民眾切勿相信網路投資，以他為借鏡、避免重蹈覆轍。

自稱沈○峰的詐騙集團成員，還傳其名片與證照證書給陳姓退休公務員，以取信認同他是位投資專家。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法