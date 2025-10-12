為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    城市門面失控！狠推落軌、持刀傷人 台中火車站街友脫序連環爆

    2025/10/12 21:51 記者許國楨／台中報導
    台中火車站及周邊爆發多起街友脫序行為，從持刀劃頸、全裸遊蕩、互毆到近期推人落軌等事件，民眾直呼「城市門面失控」、「一出站就看到街友盤據太可怕」，接連離譜行徑讓人憂心中部門戶治安亮紅燈，也凸顯街友安置與公共空間管理的長期難題。

    街友衍生治安狀況層出不窮，曾有街友因嫉妒同伴「伙食比較好」，竟趁對方熟睡時持美工刀劃頸、刺肩，導致對方重傷送醫；另也有街友疑精神恍惚，在火車站全裸遊蕩；此外，也曾發生4名街友為搶報紙起爭執互毆，甚至持酒瓶、剪刀叫囂，嚇壞現場乘客。

    前2年中區一處診所更發生駭人聽聞的砍人案，1名鍾姓診所總務在門口遭到許姓街友手持美工刀攻擊，臉部被利刃劃開，瞬間皮開肉綻、鮮血湧出染紅白袍，幸鍾男送醫後並無生命危險。而最近一起則發生在本月6日，39歲陳姓街友因無票闖入台鐵五權站被站務員攔下，竟情緒失控將對方推下鐵軌，所幸站務員受傷後自行爬回月台，未釀成重大悲劇，陳事後被依殺人未遂罪移送地檢署聲押禁見獲准。

    民眾說，因火車站交通便捷、遮蔽處多，加上台中氣候溫和，長年成為街友聚集熱點，儘管多數街友並無惡意，但部分因精神或健康問題導致行為失序，屢次造成不安，衍生的社會問題更是社政和警政值得正視的課題。

    除了家當雜物外，連單車也放在一旁。（記者許國楨攝）

    有的街友赤裸上身席地而坐。（記者許國楨攝）

