    8旬翁凌晨路倒臉色慘白、氣息微弱 平鎮巡警助他返家

    2025/10/12 21:37 記者李容萍／桃園報導
    鍾姓老翁凌晨路倒臉色慘白、氣息微弱，平鎮巡警發現助他返家。（警方提供）

    桃園市一名83歲鍾姓老翁，今（12）日凌晨2點許趁著家人熟睡之際獨自外出，途中疑似體力不支倒臥路旁。所幸平鎮警分局巡邏員警經過發現，立即上前協助，及時伸出援手，成功讓老翁化險為夷、平安返家。

    平鎮派出所所長章駿城表示，略有失智的鍾姓老翁當時僅穿著單薄衣物外出，不久後因體力不支倒臥路旁動彈不得。所幸警員林庭瑋與陳炳勲巡邏經過，發現異狀後立刻停車上前關心。員警見老翁臉色慘白、氣息微弱，明顯身體不適，隨即將其攙扶上車休息，並安撫情緒、協助補充水分。

    員警初步檢視，老翁並無明顯外傷，意識雖清楚但身體虛弱。員警透過警用系統查出身分後，立即以巡邏車護送返家。老翁妻子見丈夫被員警攙扶返家，既驚訝又感動，頻頻向警方致謝，表示幸好有熱心員警相助，否則後果不堪設想。

    警方提醒，家中若有年長者或身體狀況不佳者，應多加留意夜間活動與出入安全，並可於衣物或配件上註記聯絡方式，方便警方或民眾在第一時間提供協助。

