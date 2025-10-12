縱火燒死刺青店老闆夫婦 19歲嫌犯判處無期刑並延押

許嫌涉嫌縱火燒死刺青店夫婦，經地院判處無期徒刑後，並被高雄高分院裁定延長羈押。（記者鮑建信攝）

震驚社會的屏東刺青店老闆黃姓夫婦遭縱火死亡案，19歲許姓嫌犯僅因細故行兇，被地院依殺人罪，判處無期徒刑後，高等法院高雄分院認為他仍有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月。

據了解，被告許男（在押）曾三度到屏東市黃姓夫婦經營的刺青工作室紋身。2023年10月27日，許嫌未預約，逕自到工作室，被黃男要求離去，雙方曾發生爭執。

許嫌因而心生不滿，在同月29日凌晨，騎車到加油站購買汽油，再轉往五金百貨行買火柴後，到刺青工作室1樓大門外，朝2輛機車潑灑汽油並點燃，隨即火速離開現場。

由於火勢猛烈，瞬間波及到工作室，黃姓夫婦睡夢中驚醒，逃避不及傷重死亡，許男被屏東地院依殺人等罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

高雄高分院調查，許嫌所犯殺人及放火燒未遂罪，均為最輕本刑5年以上重罪，他並在看守所會客時，曾向家人表達越獄等想法，因而認定仍有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，可抗告。

