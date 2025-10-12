為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    行經北大特區遭BB彈射擊？警追查...是行道樹落果

    2025/10/12 19:10 記者吳仁捷／新北報導
    新北市一名女騎士PO文，表示在北大特區遭BB彈攻擊，警方通知她釐清，確認遭行道樹掉落大批漿果打中（見圖），化解虛驚。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一名女騎士PO文，表示在北大特區遭BB彈攻擊，警方通知她釐清，確認遭行道樹掉落大批漿果打中（見圖），化解虛驚。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三峽一名林姓女騎士PO文指稱，她騎車行經北大特區樹林區佳園路一帶，遭不明人士以BB彈射擊，警方網路巡邏發現，通知林女釐清，警方過濾監視器，排除射擊BB彈，經比對後，發現疑為茄苳樹或樟樹之漿果掉落，被誤認為遭BB彈射擊，化解一場虛驚，民眾事後也刪文。

    三峽警分局今天網路巡邏，發現林姓女子在北大社群PO文，表示騎車經過農改場前路段，遭不明人士射擊BB彈，她直覺是樓上住戶所為，前幾天被射到安全帽歪掉差點摔車，旁邊騎士也遭攻擊。

    警方網巡發現，回覆貼文，請po文者聯繫北大派出所，警方今日12時許聯繫上po文者，林女下午2時許到所協助釐清案情；警方釐清林女約於11日上午7時許，騎機車途經。樹林區佳園路3段253號往三峽方向。

    警方調閱監視器畫面，沒發現報案人車輛異狀，經實地發現，發現事發路段種植茄苳樹、樟樹等行道樹，生長之漿果，將汁液照片、果實提供被害人比對，確實為當天遭身上留下汁液，也與地面遺留的汁液相同，釐清為自然現象，並無騎士所稱，遭BB彈射擊情形。

    新北市一名女騎士PO文，表示在北大特區遭BB彈攻擊，警方通知她釐清，確認遭行道樹掉落大批漿果打中（見圖），化解虛驚。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市一名女騎士PO文，表示在北大特區遭BB彈攻擊，警方通知她釐清，確認遭行道樹掉落大批漿果打中（見圖），化解虛驚。（記者吳仁捷翻攝）

