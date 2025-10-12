為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    「新手上路」轉彎過大 女駕休旅車擦撞騎士再撞燈桿2傷

    2025/10/12 19:02 記者陸運鋒／新北報導
    鮮少開車的程女駕駛休旅車，行經新北市錦和高中前時，疑因過彎角度過大，先擦撞許姓騎士後，再失控撞上路邊燈桿。（記者陸運鋒翻攝）

    鮮少開車的程女駕駛休旅車，行經新北市錦和高中前時，疑因過彎角度過大，先擦撞許姓騎士後，再失控撞上路邊燈桿。（記者陸運鋒翻攝）

    鮮少開車上路的程姓女子今天上午11時許，駕駛休旅車行經新北市錦和高中前，疑因轉彎角度過大，先擦撞許姓騎士，再失控撞上路邊燈桿，造成自己及許男受傷，警消獲報趕抵，隨即將2人送往醫院治療，所幸沒有生命危險，事故原因有待釐清。

    據知，35歲程女在2021年考取駕照後鮮少開車，對於車況及路況不太熟悉，因此在自家休旅車尾貼著一張「新手上路」，提醒其他用路人保持安全距離。

    中和警分局調查，程女當時駕駛休旅車，準備載送父母返回中和區住處，但行駛到和城路一段右轉錦和路時，由於轉彎角度過大，不慎擦撞正在停紅燈的37歲許姓騎士後，再失控撞擊錦和高中前燈桿，路過民眾見狀紛紛報案。

    警方指出，趕抵現場時，發現程女及許男腿部皆有擦挫傷，經救護人員包紮送往醫院治療，所幸沒有大礙，而2名駕駛均無飲酒，詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播