「新手上路」轉彎過大 女駕休旅車擦撞騎士再撞燈桿2傷

鮮少開車的程女駕駛休旅車，行經新北市錦和高中前時，疑因過彎角度過大，先擦撞許姓騎士後，再失控撞上路邊燈桿。（記者陸運鋒翻攝）

鮮少開車上路的程姓女子今天上午11時許，駕駛休旅車行經新北市錦和高中前，疑因轉彎角度過大，先擦撞許姓騎士，再失控撞上路邊燈桿，造成自己及許男受傷，警消獲報趕抵，隨即將2人送往醫院治療，所幸沒有生命危險，事故原因有待釐清。

據知，35歲程女在2021年考取駕照後鮮少開車，對於車況及路況不太熟悉，因此在自家休旅車尾貼著一張「新手上路」，提醒其他用路人保持安全距離。

中和警分局調查，程女當時駕駛休旅車，準備載送父母返回中和區住處，但行駛到和城路一段右轉錦和路時，由於轉彎角度過大，不慎擦撞正在停紅燈的37歲許姓騎士後，再失控撞擊錦和高中前燈桿，路過民眾見狀紛紛報案。

警方指出，趕抵現場時，發現程女及許男腿部皆有擦挫傷，經救護人員包紮送往醫院治療，所幸沒有大礙，而2名駕駛均無飲酒，詳細事故原因及肇事責任歸屬，仍有待進一步釐清。

