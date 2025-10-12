法官認「釣魚」屬偵查犯罪技巧 2人販毒「未遂」遭判刑

法官認「釣魚」屬偵查犯罪技巧，2毒販販毒「未遂」遭判。圖為咖啡包示意圖。（資料照）

黃姓男子與陳男販賣第3級毒品咖啡包，陳男6月間將販售訊息張貼於在通訊軟體Telegram群組上，被警方發現後喬裝買家表達欲購買500包咖啡包藉此約出2人，警方與黃男約好6月底在苗栗縣通霄鎮一處連鎖咖啡店門市附近交易後逮捕2人。苗栗地院法官近期審理，認為警方使用釣魚偵查屬於偵查犯罪技巧，但因無真正購買意圖，黃、陳2人屬販賣未遂，故依共同犯販賣第三級毒品未遂罪分別判處黃男有期徒刑2年6個月、陳男有期徒刑2年，全案上訴中。

警方在Telegram群組發現陳男張貼訊息後，便喬裝成買家與陳男聯繫要購買500包咖啡包，雙方連絡數日後約定於今年6月間某日深夜在苗栗縣一處連鎖咖啡店門市附近交易，黃男先與喬裝員警接觸後，陳男則將咖啡包拿出，之後2人遭警方當場逮捕，並發現共504包咖啡包。

黃男接受訊問時坦承若順利交易此案咖啡包可獲利1萬5000元，負責張貼廣告的陳男則承認交易成功可分到5000元報酬；法官認為，「釣魚偵查」屬於偵查犯罪技巧，依「釣魚」方式所蒐集證據資料，仍具備證據能力。

不過，因此案買家為員警喬裝無實際購買意願，且交易在員警監視下進行，故黃、陳2人事實上不能真正完成買賣僅能論以販賣未遂。

