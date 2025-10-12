為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中男「走水路」毒駕上路！爆胎露餡採尿 毒品濃度竟超標317倍

    2025/10/12 17:56 記者許國楨／台中報導
    台中高分院駁回林男上訴，全案二審定讞。（資料照）

    台中市48歲林姓男子過去因吸毒入監服刑，出獄後仍不知悔改，去年再度「走水路」注射海洛因後隔天開車上路，車子竟在快速道路上拋錨，修配廠業者見他神情恍惚報警，經採尿送驗發現，林體內嗎啡濃度超標300倍以上，依法送辦，台中地院一審判林6月徒刑、併科3萬元，二審近日駁回林男上訴，全案定讞。

    判決指出，林男於前年出獄後仍與毒品糾纏不清，去年9月14日在大里區住處，以「走水路」方式將海洛因溶入水中後注射體內，翌日開車外出時，車輛在台76快速道路爆胎拋錨，將車拖吊至彰化市一處維修廠，因林男神情恍惚，修配廠業者直覺有異報案。

    警方到場盤查時，林男一度佯裝鎮定，但身體明顯顫抖、眼神渙散，警方查出他是毒品人口後，依程序向檢方聲請強制採尿，結果一驗嚇壞所有人，林體內嗎啡濃度高達 95352 ng/mL，是法定標準值300ng/mL的300倍以上，警詢後依毒品罪嫌送辦，檢方起訴後，聲請簡易判決處刑。

    案經台中地院審理時，林男坦承吸毒，但辯稱是「第一次吸毒開車被抓」，懇求從輕發落，但法官認為，他毒品濃度超標甚多，仍冒然上路，根本無視他人安危，難認有悔意，最終依毒品罪累犯判刑6月，併科罰金3萬元，罰金得易服勞役、徒刑可易科罰金，全案於二審定讞。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

