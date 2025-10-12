因小失大！冒用身障女購車逃稅7千餘 乾爹判刑4月

吳姓男子冒用乾女兒的身心障礙身分買二手車、逃漏七千多元牌照稅，台南地院合併判他四月徒刑，得易科罰金。（資料照）

吳姓男子為了節省支付車輛牌照稅，於2022年7月初拿有輕度身心障礙的Z姓乾女兒身分證、健保卡與印章購買1輛二手車，並辦汽車強制險，送到台南麻豆監理站登記車主是Z女，吳男獲得免稅7120元的不法利益。後來，Z女收到該車的罰單、覺得不對勁報警，檢警查出是吳男冒用Z女身障名義買車、逃漏稅。

台南地院法官以詐術逃漏稅罪判吳男3月徒刑、併科1萬元罰金；行使偽造私文書罪，判2月徒刑，合併應執行4月徒刑，如易科罰金換算為12萬元。吳男被併科的1萬元罰金也要執行，一共是13萬元。因為吳男在檢、警訊時否認犯行，未與Z女和解、也未繳回犯罪所得，不同意給吳緩刑。

判決指出，吳男於2022年6月下旬協助乾女兒辦理戶籍遷移、取得Z女的國民身分證、健保卡與印章，他未經乾女兒同意、於同年7月初拿乾女兒的身分證、健保卡與印章到台南1家汽車商行，以乾女兒名義購買1輛二手車。

不知情的汽車商行負責人把車子過戶登記書、身障者免牌照稅申請書等車主身分，都登記給Z女並盜蓋Z女的印章；另有不詳人士上網用Z女的身分向某產險公司申請加保汽車強制險，產險公司同意發給電子式保險證。

吳男再委請汽車商行負責人到麻豆監理站登記車輛異動；同年7月8日，汽車商行再把登記給Z女的車輛免稅申請書等Z女相關個人資料，送到南市府財稅局佳里分局，財稅局承辦人形式審查、陷於錯誤，把免徵與退牌照稅的事項輸入電腦，並退稅到Z女帳戶。

吳男以那退稅款是朋友的匯款為由，請Z女領款後交給吳男，吳男因而免繳2022年度的7120元車輛牌照稅。事後，Z女因收到上述車子的罰單、察覺有異，報警追查出乾爹冒用她的身障名義買車與規避繳稅之事。

