嘉義男搭訕思覺失調女 帶回旅社猥褻遭判刑

蔡姓男子猥褻患有思覺失調症女子，嘉義地院判刑4月，得易科罰金。（資料照）

蔡姓男子去年10月在嘉義市街頭見一名成年女子獨自坐在階梯上自言自語，遂上前搭訕攀談，之後竟生歹念，利用對方精神狀況不佳，將她帶往旅社，趁女子洗澡時伸出狼爪，隨後在床上對其上下其手，猥褻得逞。蔡男犯後坦承犯行，嘉義地院日前依犯乘機猥褻罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，女子患有思覺失調症，去年10月28日凌晨4時許獨自坐在嘉市鬧區某銀行前，蔡男行經時，發現女子獨自坐在階梯上喃喃自語，主動上前搭訕。

請繼續往下閱讀...

在交談過程中，蔡男發現女子語無倫次，竟利用對方欠缺辨識能力，將她帶往其投宿的旅社。蔡男趁女子洗澡之際，出手撫摸其胸部，食髓知味後，在床上繼續撫摸對方胸部、陰部，更要求女子為他打手槍，對女子猥褻得逞。

同日，蔡男因陪同女子到嘉市警察婦幼隊提出另案妨害性自主告訴時，員警詢問蔡男與女子關係及2人是否有性交行為，始查悉上情。

法官審理後認為，蔡男為滿足一己私慾，未尊重女子性自主決定權，利用對方不具正常成年人社交及判斷事理之能力，對女子做出猥褻行為，惟念及犯後坦承犯行，尚有悔意，判處有期徒刑4月，如易科罰金，以1千元折算1日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法