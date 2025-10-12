透過Threads發現可領「鉅額補助款」？ 真相是詐團騙人開通網銀

員警到場勸說。（記者王冠仁翻攝）

53歲李姓男子某次透過社群軟體Threads上看到一則訊息，訊息中聲稱有「巨額補助款」可以領取；他好奇點擊，輾轉與一名網友用手機通訊軟體聯繫，對方聲稱若要領取補助款，要先去開通網路銀行與轉帳功能。李信以為真，跑到住家附近銀行臨櫃辦理，幸虧行員發現異狀通報警方，員警也及時攔阻他落入詐騙圈套。

北市警萬華分局今天公布這組詐騙集團的行騙方式，同時也呼籲民眾，政府或公營事業若發放任何補助款，絕對不會要求民眾先繳交手續費、保證金或先匯款至私人帳戶，請民眾對於來源不明的網路資訊務必提高警覺，並多方查證。若有任何疑問，可撥打165反詐騙專線或110報案專線進行查證。

警方調查，住在台北市萬華區的李姓男子，近來因為失業、找工作不順，每天都在為錢發愁。某次他用手機瀏覽Threads時，發現有網友分享一則訊息，訊息中聲稱近來政府某單位正在針對失業者，無償發放一筆「巨額補助款」。李好奇點擊，隨後有另外一名網友輾轉以手機通訊軟體跟他聯繫。

對方聲稱，如果要領取補助款，必須要先去銀行開通網路銀行帳戶與轉帳功能，以利後續匯款作業。李不察，不久後跑到住家附近的一家銀行，打算開通網路銀行與轉帳功能，但行員關懷提問時發現異狀，通報轄區警方。

轄區莒光派出所警員曾雍翔、郭寶鍬趕到現場，向李詢問事發經過後，發現他落入典型的詐騙手法。員警苦心向他勸說，強調這是典型的詐騙手法，若開通網銀後，詐騙集團隨即會再編理由要他匯錢，而且政府所有正規補助款絕不可能要求民眾先開通網路銀行才能匯款，他這才大夢初醒，放棄辦理。

