超扯！ 中壢監理站前30秒內6車逆向被檢舉

民眾在桃園市中壢監理站前延平路等紅燈，在30秒內接連拍下6車逆向行駛進站。（圖取材翻攝自WoWtchout – 地圖型行車影像分享平台）

交通部公路總局新竹區監理所所轄中壢監理站位於桃園市中壢區延平路、中美路口，站前時常有車輛逆向進站的亂象，日前就有民眾在延平路口停等紅燈的30秒內，連續看到1輛轎車和5輛機車逆向而來，行車紀錄器影像在網路上曝光後，引起網友熱議，有網友不禁想問這些人是不是「民智未開」？

對於洽公民眾由對向車道直接逆行進入中壢監理站，中壢監理站今（12）日回應，逆向行駛除影響交通安全，更違反道路交通管理處罰條例，在此，中壢監理站呼籲民眾至站洽公，可由延平路往北方向迴轉後，再由延平路往南方向，以繞行方式行駛右轉進入中壢監理站，勿逆向行駛入站，以維護雙向車輛行車安全。另站內停車空間有限，在此一併呼籲民眾可將車輛停至對面新啟用的中正公園地下停車場，再步行約200公尺至站，既便利且安全。

中壢警分局中壢派出所副所長黃彥捷也說，民眾駕駛交通工具時，不按遵行的方向行駛或不依規定駛入來車道，可依道路交通管理處罰條例第45條處600元以上1800元以下罰鍰；警方同時呼籲，民眾行駛車輛時務必遵守標誌、標線指示，依規定方向行駛，切勿貪圖方便逆向或違規轉向，以免釀成事故或受罰，確保自身與他人行車安全。

該網友PO文表示，在中壢監理站前等紅燈，結果看到1輛轎車率先逆向行駛，後面又有5輛機車也跟著逆向，他將行車紀錄器畫面拿去檢舉，分別依道路交通管理處罰條例不按遵行方向行駛、不依規定駛入來車道檢舉，這6輛大小車各有2項違規、共12項檢舉通通成立。

