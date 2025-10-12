為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    男子鼻頭角公園潛水失聯4天 遺體今被遊艇尋獲

    2025/10/12 14:43 記者吳昇儒／新北報導
    海巡與消防隊員兵分多路搜救。（記者吳昇儒翻攝）

    海巡與消防隊員兵分多路搜救。（記者吳昇儒翻攝）

    37歲莊姓男子本月8日跟著張姓夫妻一同前往新北市瑞芳區鼻頭漁港公園外海域潛水，當日因海流強勁，三人離岸越來越遠。張男與妻子獲救，而莊男卻被海浪沖走，同行友人馬上撥打119求援。經多日搜救，仍未見莊男蹤影，直至今日中午，一艘遊艇在鼻頭角燈塔附近海域，發現一具遺體，經比對後確定是失聯的莊男，將他運送返回岸際。

    海巡人員調查，莊男與張姓夫妻透過網路社團認識後，跟著兩人到鼻頭角海域潛水，但莊男是初學者，經驗不足，適逢當天遇到大浪，導致三人被海浪沖散，張妻被釣客救起，張男則自行上岸；莊男則沒那麼幸運，被海流帶走。

    海巡與消防局人員出動共組成搜救隊，兵分多路進行搜索，均未發現莊男行蹤，直至今日中午12時39分，一艘在鼻頭角燈塔外海行駛的遊艇，發現一具遺體漂在海面上，趕緊通知海巡人員。

    海巡隊PP-3566艇於下午1時28分將遺體打撈上岸，經比對後確認是失聯的莊男，隨即將人送往澳底漁港，後續交由檢察官進行相驗，釐清死因。

    一艘遊艇今日在鼻頭角燈塔附近發現莊男遺體。（翻攝自google map）

    一艘遊艇今日在鼻頭角燈塔附近發現莊男遺體。（翻攝自google map）

