台中軍人揮拳打爆刑警眼鏡 嗆「你奈我何」不認帳...行車紀錄器打臉

台中市一名廖姓職業軍人，前年與警局趙姓偵查隊小隊長在路上因行車糾紛爆發衝突，廖竟在理論時揮出左勾拳打爆對方眼鏡、臉部挫傷，還嗆聲「你奈我何」、「你沒拍到」，法院一審近日審結，廖男被判拘役50天、可易科，還得賠償6萬1170元，全案仍可上訴

判決指出，這起事件發生在前年9月2日傍晚7時許，29歲廖姓職業軍人開車行經北屯松竹路段，與當時同樣開車經過的趙姓小隊長發生行車糾紛，雙方停車後，趙員仍坐在車內、搖下車窗詢問「你想怎樣？」，沒想到廖男竟情緒失控，朝他臉上揮出一記左勾拳，將眼鏡打飛、鏡框扭曲，趙員臉頰當場擦挫傷。

趙員妻子見狀，立刻拿出手機錄影蒐證，但廖男不但沒有收斂，反而挑釁咆哮「你奈我何！我又沒怎樣」、「你又沒拍到我打人！」說完便上車離開現場。趙員氣得報警提告，並提出民事求償60萬元，包含醫藥費、眼鏡維修與精神撫慰金。

法院審理時，廖男全盤否認動手，聲稱只是為了閃避趙員打開車門、用手擋了一下，但法官調閱行車記錄器影像後，清楚拍到他揮拳攻擊畫面，加上趙員夫妻證詞與驗傷單，認定他確實構成傷害罪，法官認他否認犯行、態度不佳，判拘役50天、可易科罰金5萬元，民事部分則審酌雙方財力等情狀後，判廖男得賠6萬1170元，仍可上訴。

