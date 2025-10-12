吸毒後還騎車 女子闖紅燈被攔露餡

吸食安非他命還騎車，女子闖紅燈才曝光。圖為苗栗地院。（資料照）

28歲羅姓女子於今年5月6日間，在苗栗縣友人住處將甲基安非他命摻入電子菸吸食後，仍騎機車上路，結果羅女在苗栗縣苗128線與銅鑼鄉中興一街口闖紅燈被警方攔查，羅女同意警方採尿後，測出羅女尿液對毒品呈陽性反應，警方送辦後經檢方起訴，苗栗地院法官近期審理後，依公共危險罪判處羅女有期徒刑3個月，如易科罰金，以1000元折算1日。

羅女於案發前，先在友人位於苗栗縣銅鑼鄉住處吸食參雜安非他命的電子菸，之後羅女騎車離開，但羅女吸食完毒品竟還騎車闖紅燈遭警方攔下，經羅女同意警方採集其尿液送驗，發現羅女尿液安非他命濃度達7353ng/mL、甲基安非他命濃度為39451ng/mL，超過公告的500ng/mL濃度，羅女被逮捕送辦。

請繼續往下閱讀...

苗栗地檢署檢察官偵結起訴後，苗栗地院法官審理時認為，羅女於服用毒品後竟騎乘機車上路無視其他用路人安全，造成極大風險，考量羅女坦承犯行、未發生實際損害，故判處有期徒刑3個月並可易科罰金。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法