疑不勝酒力失足墜樓 妙齡女躺車道遭住戶駕車輾過

李姓女子今天上午7時許，疑因喝醉酒搖搖晃晃，從新北市永和區某大樓失足墜落，倒臥在車道上20分鐘左右，隨後遭到外出的徐姓住戶駕車輾過，警消獲報趕抵，隨即將受困車底的李女救出，而她全身多處骨折，幸無生命危險，至於詳細原因尚待釐清。

永和警分局調查，24歲李女今早疑與前男友爭吵後，心情不佳外出飲酒，隨後跑到永和區永貞路某大樓散心，過沒多久就從高處墜落至1樓，倒臥在停車場車道口20多分鐘左右。

據知，該棟大樓徐姓住戶駕車外出經過時，感覺車輪輾到異物停下查看，驚見1名女子受困在車底，隨即打119報案，消防局則出動各式救災救車護3輛、消防人員8名趕赴救援。

據指出，警消到場後將車輛撐起，發現李女的大腿及尾椎骨折，隨即送往衛福部立雙和醫院救治，所幸沒有生命危險，目前尚在醫院治療中，而徐姓駕駛酒測值為0毫克，確切事發原因仍有待進一步釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

