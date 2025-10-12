男賣虛擬貨幣遇三方詐騙險成共犯 檢認定當下無法識破不起訴

台北地檢署調查後認為，詐騙集團利用三方騙局詐取財物，鄭男無法查證，予以不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

台北市1名陳姓男子發現網路上有低價人民幣可兌換，今年6月2日與對方連繫後，協議以4.138：1的匯率，兌換1萬元人民幣。陳男將錢匯入對方指定帳戶後卻沒收到錢，追查發現該筆現金竟是匯入鄭姓男子戶頭，且轉成虛擬貨幣匯出，憤而提告。台北地檢署調查後認為，詐騙集團利用三方騙局詐取財物，鄭男無法查證，予以不起訴處分。

檢警調查，詐騙集團於案發時，分別在網路平台上發布低匯率人民幣兌換及購買虛擬貨幣訊息，吸引想要兌換人民幣的陳男與想出售泰達幣（USDT）的鄭男關注。

陳男與詐團成員協商後，匯出4萬1380元的新台幣要兌換1萬元人民幣；另也同步與鄭男協議，要購買4萬1380元新台幣的泰達幣。沒想到，陳男的錢卻直接被引導匯進鄭男的戶頭，讓其誤認為，錢已經到帳，將泰達幣轉進詐騙集團帳戶內。

陳男沒收到錢後，報警處理，警方認定鄭男為詐騙集團共犯，協助洗錢，訊後依幫助詐欺取財、洗錢防制法等罪，將其送辦。

檢察官訊問時，鄭男承認有收到41380元新台幣，但無詐欺或幫助洗錢犯行，當時是看到網路平台有人要買泰達幣（USDT），收到錢之後，就依照當天匯率支付1251泰達幣給對方，雙方交易時的聊天紀錄均有留下，可以佐證。

檢察官偵訊後，認為詐騙集團使用該方法與常見的要求交付存摺、提款卡等方式不同，雖鄭男未依規定完成洗錢防制、服務能量登記或登錄進而提供虛擬資產服務，但調查發現，其並非專業虛擬貨幣幣商，僅進行過該次交易，罪嫌不足，予以不起訴處分。

