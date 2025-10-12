為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中停車場驚魂！ 29歲裸男「持槍」砸車 警逮人再起出毒咖啡包

    2025/10/12 13:33 記者許國楨／台中報導
    陳男被警方強勢壓制逮捕。（民眾提供）

    陳男被警方強勢壓制逮捕。（民眾提供）

    台中西屯區29歲陳姓男子疑喝醉又吸毒，情緒失控、精神恍惚，不但赤裸上身手舞足蹈，還「持槍」亂砸車，玻璃碎裂聲響徹夜空，嚇壞附近住戶，警方獲報火速趕抵口頭警告未果，最終強勢壓制逮人，查扣一把疑似改造槍枝與一堆毒咖啡包，警詢後依毒品與槍砲罪嫌移送偵辦。

    這起事件發生在10日晚上6點43分許，地點位於台中西屯區光明路一處大樓旁停車場，據了解，陳男平時居住附近，案發當晚疑飲酒又吸毒後情緒失控，從家裡衝出來跑進停車場，手中拿著疑似槍械，一邊大喊一邊砸車，民眾被巨響嚇得連忙報警。

    轄區第六分局員警趕抵時，只見陳男上身赤裸、滿身酒氣，情緒極度激動，完全不聽指令，員警數度高聲喝令他蹲下、放下武器，男子仍繼續胡言亂語並揮舞手中物品，現場情勢一度緊張，隨後警方果斷出手，使用警棍強勢制伏，最終將人壓制在地並上銬帶回。

    警方當場查扣疑似改造手槍1支，隨即帶同陳男折返住處，再查獲重200餘公克的毒咖啡62包，警方表示，除將送鑑分析是否具殺傷力外，全案詢後依毒品及槍砲罪等嫌移送台中地檢署偵辦；第六分局強調，對於任何危害公共安全行為，警方絕不寬貸，將持續加強治安掃蕩與查緝作為，以維護市民安全與社會秩序。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    陳男「持槍」亂砸車。（民眾提供）

    陳男「持槍」亂砸車。（民眾提供）

