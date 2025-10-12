彰化永靖路口車禍 79歲女騎士壓車底送醫不治

消防人員到場救援，利用車輛救助頂舉袋將小客車頂起，才將受困女騎士救出。（民眾提供）

彰化縣永靖鄉今（12）日上午發生一起死亡車禍，53歲王姓婦人駕駛自小客車行經圳腳巷與洪厝巷口時，與一輛機車發生猛烈碰撞，79歲王姓女騎士被壓在車底無法動彈，救護人員趕抵後緊急搶救脫困，但送醫後仍宣告不治。

警方調查，該事故發生於上午8時46分，當時王女駕車沿洪厝巷77弄往東直行，行經圳腳巷路口時，與自左側往南行駛的王姓女騎士相撞，強大衝擊力導致機車倒地，騎士連人帶車被壓在小客車車底，情況危及。

彰化縣消防局獲報，立即派人前往救援，到場後發現，王姓機車女騎士仍受困於車底，立即利用車輛救助頂舉袋將小客車頂起，才將女騎士救出，經現場評估，騎士已無呼吸心跳（OHCA），救護人員施以CPR、AED電擊及氣道輔助裝置，並送往衛福部彰化醫院急救，最終仍回天乏術。

警方指出，雙方駕駛皆無酒駕情形。由於事故路口僅有閃燈號誌，初步研判雙方行經路口時未減速禮讓，但詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

彰化永靖圳腳巷與洪厝巷口發生車禍，79歲王姓女騎士被壓在車底，（民眾提供）

