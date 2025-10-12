律師張靜經營美髮沙龍秘錄女客裸身私處 判賠10萬元

台東律師張靜擔任負責人的綠絲沙龍，在傳出秘錄女客爭議後，現已停業。（資料照）

台東知名律師、司法改革黨主席張靜經營美髮美體沙龍，在105年起委保全公司裝設監視系統，鏡頭朝向按摩室，錄製女客裸身更衣過程或裸露隱私部位之按摩過程，其中一名受害女客提起損害賠償告訴，求償10萬元，台東地方法院判決張靜及實際經營人黃姓女子連帶賠償10萬元。

受害女子主張，張靜為「綠絲美髮美體沙龍店」之名義負責人，黃女為實際經營者。張靜於105年11月間委請保全公司在綠絲沙龍建置監視系統設備，將鏡頭角度朝向按摩室內按摩床。她111年3月間至沙龍按摩時，遭監視系統錄製在按摩室內裸身更衣過程或裸露隱私部位之按摩過程，且自動儲存於監視器主機中。被告行為共同侵害伊隱私權，她擔憂遭偷拍影片流傳而驚恐害怕，至精神科就醫支出醫療費用，被告應連帶給付10萬元，按年息5％計算之利息。

張靜兩人辯稱，刑事卷宗僅顯示有111年3月10日有錄製，且他們未曾觀看或利用影像，影像是因檢警搜索監視器主機而呈現，且於審理中也有做了類似馬賽克處理，造成原告身心創傷的是檢警。

法官審理過程確認張靜是委託保全公司，在沙龍建置系爭監視系統設備，將基座長寬各約10公分半球型監視器安裝在該址按摩室入口門片正上方離地250公分處，鏡頭角度朝向按摩室內按摩床。被害女子於109年5月間某到111年3月間至沙龍消費多次。她在該按摩室內裸身更衣或裸露隱私部位之按摩過程被監視系統錄製、蒐集並自動儲存於監視器主機中一段時日。

張靜及黃女的行為經台東地方法院依共同犯個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，各處有期徒刑10月。經上訴後，由花蓮高分院審理中。綠絲沙龍已停業，原址成為其它的營業場所。

民事庭法官認為張靜及黃女未經女客授權或同意，逕錄按摩過程，已侵害原告之隱私權，雖辯稱其等未曾觀看或利用影像而未侵害隱私權，說法不可採信，被害人請求被告2人連帶賠償10萬元，自屬有憑，應予准許。

