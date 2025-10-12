台中女騎士亂入人行道撞到中文怪物?他怒吼超溜中文全網封神

發生事故的人行道，警方獲報趕往處理。（民眾提供）

台中市賴姓女騎士騎上東區人行道找車位，意外擦撞一名美籍男子，令人意外的是，這名美籍男中文不僅流利還火力十足，當場怒吼：「你在做什麼！Sorry不夠好！」語氣流暢、咬字標準，讓現場民眾都驚呼：「中文怪物現身！」警方則說，女騎士此舉違規，已開單告發。

經查，事故發生在10日下午3時11分，地點在東區進德路與樂業一路口，當時39歲賴姓女子騎機車沿進德路人行道往建成路方向，疑為了找停車格，不慎與前方步行的34歲黃姓美籍男子發生碰撞，導致黃男左手擦傷，沒想到影片被上傳社群後竟瞬間爆紅。

原來美籍男中文不僅流利還火力十足，當場怒吼：「你在做什麼！Sorry不夠好！」、「我不在乎你要去那，你幹嘛撞到我」、「很多小朋友在走路，你在幹嘛」，語氣之流暢、咬字之標準，讓現場民眾都驚呼：「中文怪物現身！」留言區更熱議：「這外國人中文比我還順！」、「下一屆中文演講比賽請他報名！」

也有理性網友直言：「人行道是給人走的，女騎士此舉真的不妥」，不少人笑稱：「中文最強外國人」、「女騎士今天不只學到交通規則，還被上了一堂中文口音實戰課！」

轄區第三分局則說，警方當天已針對女騎士掣單舉發，呼籲駕駛人尊重行人通行權益，將車輛以「牽」的方式停入人行道或騎樓停車格內，共同建立友善用路環境，至於道路交通管理處罰條例第45條第1項第6款：駕車行駛人行道，可處600元以上、1800元以下罰鍰。

美籍男子（藍上衣）當場以流利中心怒吼。（民眾提供）

