    首頁 > 社會

    機車雙載先撞轎車再與公車碰撞 17歲女不治男騎士命危

    2025/10/12 11:18 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化花壇發生1死1命危車禍，機車騎士先是撞上路旁車輛，再與公車發生碰撞。（民眾提供）

    雙十連假傳出車禍憾事！彰化縣花壇鄉中山路昨天（11日）深夜10時許，發生機車騎士先撞上路旁的2部自小客車，再與國光客運發生碰撞，造成22歲吳姓機車騎士送醫命危，17歲女乘客傷重不治，由於車速不快，懷疑是分心造成意外，詳細原因仍待進一步調查。

    彰化縣消防局表示，接獲報案到場時，發現女子已無呼吸心跳，當場給予自動體外心臟電擊去顫器（AED）與心肺復甦術（CPR）等處置，男子則是臉部撕裂傷與大腿骨折，兩人都送往彰化秀傳醫院急救，女子因傷勢在頭部宣告不治，男子送醫發現腹部出血，肝臟有撕裂傷，目前仍在加護病房急救。

    警方表示，這起車禍是由吳男騎機車載著17歲王姓少女，男子的駕照正常，當時由南往北行駛在花壇鄉中山路，不知為何先撞上停在路邊的兩部車子，機車彈到車道再與公車碰撞，機車騎士與乘客都受傷，當時機車行駛速度約50公里，懷疑是分心造成意外，車禍原因仍待進一步調查。

    彰化花壇發生1死1命危車禍，機車騎士先是撞上路旁車輛，再與公車發生碰撞。（民眾提供）

