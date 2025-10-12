土城分局拘留室通緝犯不想被關 自殘割頸、手送醫無大礙

洪姓通緝犯拒絕夜間詢問，警方將他關進拘留室，未料他趁員警不察，持天花板輕鋼架的鐵片刺頸及手部被發現，送醫幸無大礙；警方戒護送醫後，將他押解歸案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市土城分局國慶日逮獲傷害、妨害公務的洪姓通緝犯，因拒絕夜間偵訊，帶入拘留室留置，未料洪嫌趁看顧員警不察，拆下天花板輕鋼架鐵片，刺頸、手自殘，警方發現衝入救人，送醫縫合並無大礙；洪嫌辯稱，不想被關才出此下策，警方戒護就醫後，將洪嫌押解歸案。

據了解，土城警分局員警國慶日深夜巡邏，當街查獲49歲洪姓通緝犯，因時間已晚，洪嫌也拒絕夜間訊問，先將他帶進拘留所留置；大約11日上午6時許，洪嫌趁看顧員警不察，攀爬接近天花板，拆下輕鋼架鐵片，朝頸部、手臂自殘，員警見洪嫌流血，衝入制止送醫，所幸並無大礙。

土城警方待洪嫌縫合、傷勢穩定，偵訊後押解歸案；土城分局表示，將加強並檢視拘留室相關設備，後續也依規定查究相關責任，以保人犯戒護拘留安全。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

