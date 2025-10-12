親子鑑定女兒非親生 身障男求償扶養費因這緣由落敗

C 姓身障男子做親子鑑定確認次女不是他親生，向印尼前妻求償慰撫金與女兒扶養費。台南地院查認C男在婚姻期間多年沒工作、收入低，無力支付扶養費，僅判前妻賠十萬元慰撫金（資料照，記者王俊忠攝）

有輕度智能障礙的C姓男子控訴，與印尼籍蘇姓女子結婚後育有3名子女，後來做親子鑑定發現次女不是他親生的，要向蘇女求償慰撫金與次女扶養費共84萬元。台南地院法官查認親子鑑定判斷C男與次女無父女關係，應是蘇女外遇所生；但C男婚姻期間收入甚少，連自己基本生活費都難支應，更不用說付扶養費，判蘇女應賠10萬元慰撫金給C男。

C男主張與蘇女於2010年11月結婚，婚後育有3名未成年子女，兩人並在2024年初調解離婚，約定3名子女由兩人共同扶養。因為懷疑前妻不忠誠，提告離婚後，就帶次女去驗DNA，鑑定確認次女不是他親生的，蘇女外遇生女傷害其配偶權與家庭圓滿，要求償20萬慰撫金。此外，次女出生後是由他長期扶養，C男說這要向蘇女求償64萬元扶養費。

請繼續往下閱讀...

蘇女辯解說，在婚姻期間絕沒做出對不起C姓丈夫的事，不知醫院鑑定報告會有這種結果，只能尊重專業。因為C男有智能障礙，無法工作、沒收入，嫁給C男後努力工作賺錢，照顧公公、祖父、養活丈夫1家6口，是全家唯一經濟來源。丈夫勞保資料可佐證他在婚姻期間數年沒工作或是短期工，收入很少，如何支付次女1月1萬元的扶養費，求償扶養費沒有理由。

法官調查指，親子鑑定認定C男與次女的親子關係概率是0，足證蘇女與C男婚姻期間確有外遇其他男人產下次女，C男在家幫忙務農，每月領3千多元補助款；蘇女工作領基本工資，判認蘇女應付10萬元慰撫金給前夫。

而從C男的帳戶存款明細與其稅務電子閘門財產所得，其從2019年到2023年間，有幾年名下沒有財產、收入是零，甚至1年所得僅數千元，連自己的生活開銷都無法支應，更不用說支付次女的扶養費了，因此駁回C男求償女兒的扶養費。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法