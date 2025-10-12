台東鹿野鄉民宅清晨失火燒 男屋主燙燒

台東縣鹿野鄉1戶民宅今天清晨火警。（記者黃明堂翻攝）

台東縣鹿野鄉一間3層樓建築今日（12日）凌晨4點發生火警，報案人來電表示現場為三層樓建築物，二樓竄出火煙，不確定是否有人受困。指揮中心獲報後，立即派遣關山大隊及鹿野、關山、延平分隊共計出動9車13名消防人員及6名義消前往搶救，1名男性屋主被輕微燙傷，但不願就醫。

台東消防局表示，接獲報案後同步通報110、自來水公司及台電人員到場支援。現場由關山大隊副大隊長林有智擔任現場指揮官，抵達時發現現場有明顯火舌冒出，隨即指揮人員佈線射水搶救。經現場搜索，確認無人員受困，火勢隨後於短時間內獲得控制。

經了解，該建築為3層樓構造，其中1、2樓為鋼筋混凝土結構，3樓為鐵皮加蓋作住宅使用，燃燒面積約40平方公尺。現場一名46歲男性住戶背部遭燙傷起紅疹，生命徵象穩定，本人表示不願就醫。現場於凌晨5時12分撲滅火勢，消防人員持續進行殘火處理與安全確認。

消防局表示，經查該屋並未安裝住宅用火災警報器。住宅火災多起於夜間或住戶疏於防範，請民眾務必安裝並維持住宅用火災警報器的正常運作，可及早發現火警、爭取逃生時間，確保生命安全。

台東縣鹿野鄉1戶民宅今天清晨火警。（記者黃明堂翻攝）

