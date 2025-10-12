為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    鬼祟棄置大筆現金在停車場 警逮詐團車手

    2025/10/12 10:08 記者陸運鋒／新北報導
    警方發現林嫌鬼祟棄置現金在停車場，準備上繳詐騙款項，且還是1名通緝犯。（記者陸運鋒翻攝）

    警方發現林嫌鬼祟棄置現金在停車場，準備上繳詐騙款項，且還是1名通緝犯。（記者陸運鋒翻攝）

    詐騙集團車手林姓男子將逾32萬元現金，鬼鬼祟祟棄置在新北市中和區某停車場，準備離去時被警方發現盤查，赫然發現他不但剛面交完準備上繳贓款，還是1名通緝犯，經循線找到被害人郭姓男子後，整起投資詐騙案才曝光，詢後將林嫌移送偵辦。

    中和警分局調查，63歲林嫌在本月9日晚間，向股票投資詐騙被害人郭姓工程師，收取32萬8千元款項後，跑到新北市中和區圓通路某停車場，將背包棄置在1輛轎車右後輪旁，疑似進行詐騙款項上繳行為。

    據查，巡邏員警見其行跡鬼祟上前盤查，發現林嫌早在今年4月，就被新北地檢署發布洗錢防制法通緝，並起獲假冒工作證、詐騙款項等證物，令林嫌當場啞口無言，坦承稍早在附近進行詐欺面交。

    據指出，警方事後聯繫到被害人郭姓男子，發現他在9月底時，被詐騙集團以高獲利、穩賺不賠等話術洗腦，進而落入投資詐騙陷阱，且已匯出第一筆10萬元詐騙款項，這次則是面交32萬8千元，所幸林姓車手落網，才沒讓損失擴大。

    警詢後，將林嫌依詐欺、洗錢防制法及洗錢防制法通緝通緝等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦及歸案，將持續檢視手機對話紀錄並調閱週邊監視器，追查其他共犯。

    警方呼籲，民眾如接獲不明來電要求匯款或面交金錢，並誆稱保證高額獲利時，務必提高警覺並撥打165反詐騙專線查證，以免受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

