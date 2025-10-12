為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    連假交整兼掃雷 白河警發現違規當場禁駛

    2025/10/12 09:48 記者王涵平／台南報導
    白河警分局轄區景點多，連假期間動員交通疏導，為確保用路人安全，運用M-Police全天候加強違規取締，查獲使用註銷車牌及懸掛他車號牌等車牌濫用、酒後駕車，當場禁駛。（警方提供）

    白河警分局轄區景點多，連假期間動員交通疏導，為確保用路人安全，運用M-Police全天候加強違規取締，查獲使用註銷車牌及懸掛他車號牌等車牌濫用、酒後駕車，當場禁駛。（警方提供）

    白河警分局轄區景點多，連假期間動員交通疏導，為確保用路人安全，運用M-Police全天候加強違規取締，查獲使用註銷車牌及懸掛他車號牌等車牌濫用、酒後駕車，除當場禁駛，拆卸車牌移送監理單位，並移置警察局保管場。

    白河警分局轄區有東山咖啡、青皮椪柑以及關子嶺溫泉等山產美食景點，假日常吸引大批遊客，10月連續假期多，執行巡邏路檢稽查勤務，在轄內市道165、172線、區道南80等主要聯外道路，以及市道175線、區道南104線等山區道路，查獲汽機車使用註銷車牌行駛8件、懸掛他車號牌及牌照供他車使用4件、車輛無牌照（繳銷）仍使用2件，其中更不乏無照駕車者；另牌照繳銷仍行駛部分，由於駕駛人非車輛所有人，須同時受罰。此外，這段期間也查獲酒後駕車涉刑法公共危險、拒絕酒測等違規5件。

    白河警方提醒，今年9月30日甫施行的道路交通管理處罰條例第12條規定，違反該條規定車輛一律當場移置保管，其中未懸掛車輛專屬的牌照仍行駛者（即第1項第1款、第6至10款），罰鍰金額提高至3萬6000元，且同時處罰車主及駕駛人。

    白河警分局轄區景點多，連假期間動員交通疏導，為確保用路人安全，運用M-Police全天候加強違規取締，查獲使用註銷車牌及懸掛他車號牌等車牌濫用、酒後駕車，當場禁駛。（警方提供）

    白河警分局轄區景點多，連假期間動員交通疏導，為確保用路人安全，運用M-Police全天候加強違規取締，查獲使用註銷車牌及懸掛他車號牌等車牌濫用、酒後駕車，當場禁駛。（警方提供）

