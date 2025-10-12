高大成推測乾屍女子死亡不超過半年 疑密封狀態屍體腐敗慢、臭味低

蕭女被妹妹與妹夫發現陳屍在租屋處。（記者王冠仁攝）

在台北市中華路租屋居住的蕭姓女子失聯多時，沒想到最後被妹夫發現時，居然倒臥在床上成為乾屍。對此，檢視過屍體相關照片的法醫高大成表示，根據出現在遺體上的蛆的大小、數量，以及屍體出現屍蠟等情況研判，死亡最多不會超過半年；至於為何這段期間都沒人聞到遺體腐敗臭味？高大成認為可能肇因於現場是密封環境。

高大成指出，經檢視遺體相關照片，他只有看到三隻很小的蛆，長度大約在0.5至1公分之間，蛆的數量也不多。如果單純根據蛆的數量來推測死亡時間大約是一個禮拜，但遺體的臉部出現腐敗、腿部也乾了，因此不能單純用蛆的數量來推測，死亡時間應該不會超過半年。

至於為何陳屍在該處，長期都沒有人發現？高大成認為，如果房間密封起來，門窗沒有開啟、空氣不流通，營造出類似密閉的環境，阻擋蒼蠅等蟲媒出現，再加上如果房間剛好被附近其他大樓阻擋陽光、防止高溫曝曬，這些因素都可能導致遺體腐敗速度變慢，因此才會沒有人聞到異味。

