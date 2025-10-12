姊姊失聯4年成乾屍疑點重重？ 警方澄清：指控內容前後矛盾

蕭女被妹妹與妹夫發現陳屍在租屋處。（記者王冠仁攝）

台北市近來傳出有名45歲蕭姓女子失蹤4年，最後被發現倒臥在租屋處床上，已成乾屍；蕭妹向媒體指控房東長期沒收到租金卻沒作為，懷疑死因不單純。對此，警方查出，蕭女與妹妹、妹夫其實是毒品人口，過去狀況頻頻；蕭妹向媒體指控的內容前後矛盾，與實情不符，蕭女其實也沒有失蹤4年。蕭女遺體經過解剖採驗後，並無太大疑慮，檢察官日前已將遺體發還家屬。

蕭女妹妹日前向媒體爆料，聲稱4年前姊姊與她爭吵後離家失聯，直到今年8月她與丈夫搬到姊姊租屋處隔壁，卻仍找不到姊姊；某天聽聞隔壁傳出聲響，她丈夫爬窗查看，赫見姊姊已成乾屍。她質疑房東長期沒收到房租卻沒作為，懷疑案情疑點重重。

請繼續往下閱讀...

對此，警方調查發現，蕭女與妹妹、妹夫3人都是警方列管的毒品人口，3人原本一起在台北市中華路二段一處巷弄內民宅租屋居住。蕭女跟房東是舊識，再加上該處簡陋、空間不大且產權複雜，房東以每月6千元便宜出租。

不過，蕭女與妹妹偶有爭吵，甚至吵到轄區員警上門、互控家暴，某次蕭妹曾負氣搬走，但一段時間後又搬回來，這情況反覆發生。蕭妹先前向媒體控訴，聲稱姊姊2021年3月失聯，但警方在同年5月接獲她與姊姊吵架，還到場調解，當時蕭女仍是「活人」。

警方研判，蕭女詳細失聯時間應為2022年2月前後，因為當月房東沒收到租金又連繫不上人，因此到派出所報案。當時房東與員警一起到租屋處現場，房東曾問警方能否破門，但員警表示現場看不出危急情況，必須要找里長或其他公正第三方人士到場較為妥當，房東因此作罷。

警方說，直到2023年7月，蕭妹才來向警方報案，表示姊姊失聯。今年初，蕭妹與丈夫搬至姊姊租屋處隔壁，但依舊聯繫不上姊姊；今年8月26日，蕭女聲稱聽到姊姊租屋處內有聲響，她丈夫好奇爬窗戶探頭查看，赫然發現蕭女倒臥在床上變成乾屍。

鑑識人員當時到場勘驗，沒有發現外力侵入、打鬥痕跡，研判蕭女長期吸毒導致健康狀況不佳，可能因此暴斃身亡，但詳細死因仍有待相關採驗報告出爐後才能釐清。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法