自閉症男童赤腳徒步離家3公里 熱心民眾報警助返家

男童赤腳離家在馬路上徘徊，熱心民眾發現將他帶到安全的地方，男童則坐在地上不發一語。（圖由民眾提供）

台中市石岡區龍興里1名8歲蔡姓男童，昨天下午4點趁著家人未注意時，獨自外出，赤腳走了約3公里路到豐勢路上的梅子陸橋附近，因連假期間，往來車輛很多，男孩患有自閉症，獨自在馬路上徘徊遊蕩的景象引發1名廖姓民眾注意，立即將男童帶到安全的地方安撫照看，並打電話報警，男童母親剛好發現孩子不見，報警協尋後母子相會。

東勢警分局土牛派出所警員李亦騏，接獲廖姓民眾報案後立即趕赴現場，發現男孩雖然聽得懂大人的話，但無法主動且明確地回答警方的提問，只是坐在地上靜靜的看著周遭的大人，致警方無法第一時間確認其身份與住址。

就在土牛所員警積極嘗試溝通的同時，男童的母親也發現孩子走失，心急如焚地向龍興里里長黃清標求助，里長迅速聯繫轄區的石岡分駐所進行協尋，土牛派出所警員李亦騏與石岡分駐所警員賴柏呈發現走失兒童的特徵資訊與家屬的通報資料完全吻合，立即安排雙方會合；男童母親表示，孩子患有輕度自閉症，溝通上有點障礙，感謝熱心民眾及警方協助，隨即將男童帶回家。

東勢警分局建議家中有自閉症或發展遲緩兒的家庭，可訓練孩子記住或以視覺提示卡片協助表達家長手機號碼及住址，並教導他們在需要時向穿制服的警察求助；另在家中門窗安裝二次鎖或高處的防護鎖，利用環境改造來增加孩子獨自開門離家的難度，並可考量使用可穿戴式的GPS追蹤設備，雙管齊下保障孩子安全。

民眾幸警，剛好男童母親也報警協尋，順利將男童帶回家。（圖由民眾提供）

