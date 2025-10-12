為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    逛建國花市假意挑選商品 趁攤商忙碌竊走1.8萬元海刺柑盆栽

    2025/10/12 09:15 記者陸運鋒／台北報導
    蔡男逛台北市大安區建國假日花市時，竊走1盆要價1萬8千元的海刺柑。（記者陸運鋒翻攝）

    蔡男逛台北市大安區建國假日花市時，竊走1盆要價1萬8千元的海刺柑。（記者陸運鋒翻攝）

    蔡姓男子逛台北市大安區建國假日花市，趁攤商不注意時，竊走1盆要價1萬8千元的海刺柑，攤商事後發現商品短缺報案，大安警分局調閱周邊監視器後，鎖定蔡男涉有重嫌將其查緝到案，警方今公布影像並提醒，商家賣場可多加裝監視器，留意商品勿擅離視線範圍，降低失竊風險。

    警方調查，無業60歲蔡男住在新北市土城區，他在上月28日下午，前往北市建國花市閒晃，看見其中1家攤商，擺放著要價1萬8千元海刺柑盆栽，當下覺得很漂亮便心生歹念，隨後趁張姓老闆忙於招呼其他客人之際，假意挑選商品後竊走，並駕車揚長而去。

    據查，張姓老闆在10月5日盤點時，驚覺短少1盆海刺柑，經查看監視影像後，確認遭到1名男子竊走，立即向轄區警方報案，警方連日過濾多支監視影像，鎖定蔡姓男子涉有重嫌，將其查緝到案，詢後依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

    警方呼籲，民眾在人潮眾多處所，要特別留意隨身物品及皮包放置位置，千萬不可貪圖方便而將財物離身，讓竊嫌有機可乘。

    蔡嫌趁攤商忙著招呼其他客人之際，竊走1萬8千元的海刺柑盆栽。（記者陸運鋒翻攝）

    蔡嫌趁攤商忙著招呼其他客人之際，竊走1萬8千元的海刺柑盆栽。（記者陸運鋒翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播