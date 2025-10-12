逛建國花市假意挑選商品 趁攤商忙碌竊走1.8萬元海刺柑盆栽

蔡男逛台北市大安區建國假日花市時，竊走1盆要價1萬8千元的海刺柑。（記者陸運鋒翻攝）

蔡姓男子逛台北市大安區建國假日花市，趁攤商不注意時，竊走1盆要價1萬8千元的海刺柑，攤商事後發現商品短缺報案，大安警分局調閱周邊監視器後，鎖定蔡男涉有重嫌將其查緝到案，警方今公布影像並提醒，商家賣場可多加裝監視器，留意商品勿擅離視線範圍，降低失竊風險。

警方調查，無業60歲蔡男住在新北市土城區，他在上月28日下午，前往北市建國花市閒晃，看見其中1家攤商，擺放著要價1萬8千元海刺柑盆栽，當下覺得很漂亮便心生歹念，隨後趁張姓老闆忙於招呼其他客人之際，假意挑選商品後竊走，並駕車揚長而去。

據查，張姓老闆在10月5日盤點時，驚覺短少1盆海刺柑，經查看監視影像後，確認遭到1名男子竊走，立即向轄區警方報案，警方連日過濾多支監視影像，鎖定蔡姓男子涉有重嫌，將其查緝到案，詢後依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾在人潮眾多處所，要特別留意隨身物品及皮包放置位置，千萬不可貪圖方便而將財物離身，讓竊嫌有機可乘。

蔡嫌趁攤商忙著招呼其他客人之際，竊走1萬8千元的海刺柑盆栽。（記者陸運鋒翻攝）

