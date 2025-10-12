深夜驚傳微弱動物叫聲 暖心女警救出受困縫隙幼貓

暖心女警林幼容細心照料幼貓，保住牠一命。（記者吳昇儒翻攝）

新北市警察局瑞芳派出所長林昆秀於雙十節當日晚間，在分局後方停車場聽到微弱動物叫聲，懷疑有貓咪受困，隨即通知有飼養寵物的女警林幼容前往協助。林員發現幼貓疑似受困縫隙後，擔心過度干預反造成幼貓被母貓遺棄，決定等候母貓返回後，進行救援。無奈母貓均未返回，只好介入救援，將幼貓帶回照顧後，交給獸醫院持續救治。

女警林幼容初步查看發現，幼貓被母貓藏在上鎖鐵門後方的變電箱狹縫內，但擔心幼貓沾上人類氣味，反造成害其被母貓遺棄，決定先觀察看看母貓是否外出返回。

直至11日凌晨，發現母貓並未返回，幼貓疑遭遺棄，加上天候不佳、氣溫驟降，林員擔心幼貓遭遺棄，恐有失溫危險，遂與同仁共同展開救援。3人觀察發現幼貓受困位置狹小且不易進入，遂由楊、柯兩員合力搬運梯具並固定，讓林員攀入中將幼貓安全救出。

幼貓被救出時才發現牠臍帶尚未脫落、體溫偏低。林員立即以毛巾包裹保暖，同仁則前往便利商店購買暖暖包、毛巾及紙箱協助安置，並以自家幼貓奶粉與奶瓶細心餵食。經暖身與進食後，幼貓逐漸恢復體力，發出清亮的叫聲，讓現場員警都鬆了一口氣。

林員下班後即將幼貓送往獸醫院檢查，所幸生命跡象穩定，後續轉交給具有照護新生幼貓經驗的友人接續照顧，保住幼貓一命。

幼貓被救出時生命體徵一度微弱。（記者吳昇儒翻攝）

