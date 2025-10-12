為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    遭控20多年前性侵女選手 國家隊滑輪溜冰教練告爆料人求償敗訴

    2025/10/12 09:12 記者李立法／屏東報導
    林姓國家隊滑輪溜冰教練遭控20多前年性侵女選手。（情境照）

    林姓國家隊滑輪溜冰教練遭控20多前年性侵女選手。（情境照）

    林姓國家隊滑輪溜冰教練被控20多前年性侵女選手，去年一度鬧上新聞版面，被害人當年就讀的國小為此啟動性平調查；林男認為，該指控無憑據，導致他名譽受損，向爆料的女被害人提告求償60萬元；屏東地院認為該性平調查認定林男曾對被告摸胸及摸下體，被告未刻意編造事實侵害林男名譽，判林男敗訴，可上訴。

    被害女子控訴20多年前就讀某國小時，擔任該校滑輪溜冰教練的林男利用指導她的機會，撫摸她的胸部及下體，還拉她的手去摸林男下體等；林男遭到指控時，因具有國家隊滑輪溜冰教練身分，引起體壇高度關切，並一度鬧上新聞版面；被害女子就讀的國小為此啟動性平調查。

    林男認為爆料女子的指控毫無根據，導致他名譽受損，遂提告求償60萬元。

    屏東地院認為該性平調查認定林男有對被告摸胸及摸下體，縱然該報告並未認定林男有拉被告的手去摸林男下體，也無從憑此逕認被告刻意編造事實侵害林男名譽，林男向被告求償60萬元，實屬無據，應予駁回。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

