為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    提供金融卡助詐騙 南投女子判賠120萬元

    2025/10/12 09:03 記者張協昇／南投報導
    南投女子提供金融卡助詐騙，遭南投地院判賠120萬元。（資料照）

    南投女子提供金融卡助詐騙，遭南投地院判賠120萬元。（資料照）

    提供他人金融卡，小心背負巨債！南投縣黃姓女子，將銀行帳戶金融卡連同密碼提供給詐騙集團使用，詐團透過LINE群組以假投資、真詐財方式，誘使王姓女被害人將120萬元匯入該帳戶詐財得逞。事後王女對黃女提出損害賠償告訴，黃女雖辯稱未領取帳戶款項，但南投地院仍判決黃女應賠償王女遭詐騙的120萬元。

    判決書指出，黃姓女子去年4月間在南投縣埔里鎮某超商，將其所申辦的第一銀行帳戶金融卡交付不詳姓名的詐欺集團成員，並將金融卡密碼告知集團黃姓財務，供作收取並提領詐欺贓款之用。詐團於同月透過LINE群組，向王姓女被被害人誆稱有投資獲利機會，誘使王女將120萬元匯入黃女帳戶，旋即提領一空，詐騙得逞。

    王姓女被害人事後向黃女提出損害賠償告訴，黃女辯稱不知提供的金融卡遭用於詐財，也未領取匯至帳戶的款項。但南投地院法官指出，新聞媒體對於不肖犯罪集團利用人頭帳戶詐財經常報導，黃女當可預見帳戶係作為不法犯罪用途，雖未直接參與詐騙過程，也未獲取詐騙款項利益，惟其行為有利於詐團成員詐取財物，與王姓被害人所受財產上的損害間具有因果關係，自應視為共同侵權行為人，負連帶賠償責任，因此判決黃女應賠償王女遭詐騙的120萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播