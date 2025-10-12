提供金融卡助詐騙 南投女子判賠120萬元

南投女子提供金融卡助詐騙，遭南投地院判賠120萬元。（資料照）

提供他人金融卡，小心背負巨債！南投縣黃姓女子，將銀行帳戶金融卡連同密碼提供給詐騙集團使用，詐團透過LINE群組以假投資、真詐財方式，誘使王姓女被害人將120萬元匯入該帳戶詐財得逞。事後王女對黃女提出損害賠償告訴，黃女雖辯稱未領取帳戶款項，但南投地院仍判決黃女應賠償王女遭詐騙的120萬元。

判決書指出，黃姓女子去年4月間在南投縣埔里鎮某超商，將其所申辦的第一銀行帳戶金融卡交付不詳姓名的詐欺集團成員，並將金融卡密碼告知集團黃姓財務，供作收取並提領詐欺贓款之用。詐團於同月透過LINE群組，向王姓女被被害人誆稱有投資獲利機會，誘使王女將120萬元匯入黃女帳戶，旋即提領一空，詐騙得逞。

王姓女被害人事後向黃女提出損害賠償告訴，黃女辯稱不知提供的金融卡遭用於詐財，也未領取匯至帳戶的款項。但南投地院法官指出，新聞媒體對於不肖犯罪集團利用人頭帳戶詐財經常報導，黃女當可預見帳戶係作為不法犯罪用途，雖未直接參與詐騙過程，也未獲取詐騙款項利益，惟其行為有利於詐團成員詐取財物，與王姓被害人所受財產上的損害間具有因果關係，自應視為共同侵權行為人，負連帶賠償責任，因此判決黃女應賠償王女遭詐騙的120萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

