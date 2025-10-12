枕邊人中風不照顧還欠賭債落跑，新竹誇張婦遭休。（情境照）

新竹張姓婦人婚後2年先生中風住院，張女鮮少探病，反而在外欠下大筆賭債，也向先生與家人借錢，事後更離家出走，先生憤而訴請休妻，新竹地院判准。

108年結婚的陳男說，110年8月他中風住院，妻子張女探病次數屈指可數，出院後夫妻遷回新竹縣與他父母及姊弟同住，然張男經常獨自在外，只有睡覺時會回家，不負擔家務及家用，他就醫事宜均由家人協助。

110年12月至今，張女多次逕自遷出住所數月後才返回，恣意來去。112年6至8月間，張女與前夫所生之子多次到他家討取金錢，甚至破壞住所鋁門及車輛坐墊等，家人僅能報警處理。

去年1月起，張女債主陸續上門催討賭債，他與家人不堪其擾，他姊曾借91萬元給張女，他也借60萬元，然後續仍有債主不斷上門討債，去年12月張女離家避債，他又收到100萬元的支付命令，而他目前留存張女借據已達130萬元，妻子卻為躲避債務經常不知所蹤，令他疲於應付，存款亦遭掏空，故感情蕩然無存，婚姻實難以維持，請求判准離婚。

法官審酌張女在先生中風後，甚少探視、陪伴或協助就醫復健，亦未分擔家務，反而在外積欠多筆債務，致使先生及家人無端遭受波及追索，且不只一次逕自離家未歸，衡與一般夫妻互相關愛扶持之情迥異，雙方確實感情盡失，主觀上均無意維持婚姻，客觀上徒有夫妻之名而無夫妻之實，婚姻已生重大而不能回復之破綻，並達於倘處於同一境況，任何人均將喪失維持婚姻之意願之程度，堪認夫妻間確有難以維持婚姻之重大事由存在，最後判准陳男休妻。

