5億高中生案》夏男婚姻無效確定 5億遺產賴母非全拿可能這樣分

夏男婚姻無效確定，賴母（左）原可獨得5億遺產，但因沒有台灣國籍，原是中國籍，依據兩岸關係條例，最後恐只能分到200萬元。（記者陳建志攝）

5億高中生婚姻無效確定，夏朝源因不是配偶確定拿不到遺產，賴生5億遺產將由誰分得受到關注。依據《民法》1138條規定，原本應由賴母一人獨得，但原是中國籍的賴母因受「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規範，若自願註銷大陸（中國）戶籍被認為是脫法行為，最後恐只能分配到200萬元；其餘遺產可能由賴生名義上是「伯父、姑姑」、實際上是「兄弟姊妹」的賴父子女分配。

賴姓高中生與夏朝源同性婚姻已經確定婚姻無效，夏朝源5億遺產一毛都拿不到，律師徐承蔭表示，依據《民法》1138條規定，因賴生無子女，在夏男分不到遺產下，賴母依民法順序，將可獨得所有遺產，不過，賴母沒有台灣國籍，原是中國籍，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例第67條第1項」規定「由大陸地區人民依法繼承者，其所得財產總額，每人不得逾新臺幣200萬元」，賴母最多只能分配到200萬元。

剩下的遺產，依《兩岸人民關係條例》「每人不得逾新台幣200萬元，超過部分，如台灣地區無同為繼承之人者，歸屬台灣地區後順序之繼承人」，依民法的順序，將可能由賴生名義上是「伯父、姑姑」，實際上是「兄弟姊妹」的賴父子女分配。不過，賴母目前無國籍，是否適用兩岸條例有待釐清。

賴母的律師許哲維則說，賴母之前已自願註銷大陸（中國）戶籍，目前是無國籍的人，若以兩岸條例施行細則來看，賴母的父母都是中國籍，自己也是在中國出生，因此被視為「大陸地區人民」的機率很高，確實很可能只能分到200萬，目前是希望能讓她重新恢復中華民國籍，將會透過訴訟爭取賴母最大的權益。

徐承蔭則認為，若利用註銷中國戶籍，而規避「大陸地區人民」的方式可行，則兩岸條例第67條第1項的規定將形同具文，恐不符合法律本旨，建議利害關係人可主張此為脫法行為，爭取應有的權益。

