獨家》白忙一場！5億高中生「婚姻無效」確定 夏朝源一毛都拿不到還要蹲苦牢

夏朝源（前）和賴姓高中生的「婚姻無效」民事訴訟確定，賴生的5億遺產，夏男一毛也拿不到。（記者陳建志攝）

台中擁有5億房產的賴姓高中生，與代書助理夏朝源同性結婚，不到2小時卻墜樓身亡，夏男和父親殺人罪雖不起訴，不過「假結婚」偽造文書被判1年6月確定，今年2月已入獄服刑；賴母另提出民事訴訟，台中地院6月18日一審宣判，認定「婚姻無效」，因賴母和夏男都未提上訴而確定，夏男確定一毛都拿不到，目前蹲苦牢。法界人士認為，夏男可說是白忙一場，賠了夫人又折兵。

這起受全國矚目的案件，發生在2023年5月4日，賴姓高中生因名下有30筆房地產，市價超過5億，代書助理夏朝源得知後，想謀取賴生名下財產的支配和處分權，趁著賴生阿公過世心情低落，帶著早已打好的同性結婚書約，當天一早6點多以討論財產規劃為由，從家中約他出去，卻帶著他到戶政事務所辦好同性結婚登記，沒想到返回夏男家人在北屯區的住處，賴生卻在11點多墜樓身亡。

賴母事後召開記者會，質疑夏男謀財害命，台中地檢署檢察官調查後，殺人罪部分，夏男父子因罪證不足都不起訴，賴母雖聲請再議，仍不起訴。不過偽造文書部分，一審、二審都認定是假結婚，判1年6月徒刑定讞，夏男已在今年2月入獄，目前仍在服刑中，近日還因表現良好轉到外役監服刑。

民事部分，賴母另提出「婚姻無效」訴訟，台中地院審理後，認為兩人結婚登記前，沒有互相愛慕之情，登記當天沒有親密語言或舉動，兩人甚至互動疏離、陌生，亦無一般新婚夫妻喜悅，難以認定2人具有「成立親密性及排他性的永久結合之結婚真意」，另外，臨時找來的2名證人，也沒有親自聽聞賴生確實有結婚真意，不符合結婚的法定要件，判決婚姻無效。

此案，台中地院今年6月18日一審判決婚姻無效，不過夏男和賴母都未在收到一審判決書後的20日內提上訴，台中地院證實此案已確定，因夏男不是賴生的配偶，也確定賴生的5億遺產一毛也分不到。

