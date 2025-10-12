為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    國軍再遭中國吸收！雄二飛彈手冊外洩 海鋒大隊士兵起訴

    2025/10/12 06:21 記者陳建志／台中報導
    雄風二型反艦飛彈。（資料照，國防部提供）

    雄風二型反艦飛彈。（資料照，國防部提供）

    首次上稿 10-11 23:48
    更新時間 10-12 06:21

    海軍林姓上兵曾任職負責操作雄風二型、雄風三型反艦飛彈的海鋒大隊，遭汰除後透過網路認識一名中國女特工，竟吸收軍中蔡姓同袍，外洩自己的基本資料，還翻拍雄風二型飛彈發射車的操作手冊，傳給署名「楚亭」的女特工，賺取3萬8千元報酬，檢方獲報後偵辦，分別依違反國家安全法、貪污等罪嫌起訴林男、蔡男。

    據了解，女特工任職於中國人民武裝警察部隊山西省總隊通信站，對外以某時報駐香港記者掩護，以「楚亭」、「緹縈」的網路化名，透過交友網站，認識遭汰除的林姓上兵，兩人並交往，林男明知她身分，卻介紹仍在服役的蔡姓同袍和她聯繫，強調提供資料的機密等級越高，所獲報酬越多，且機密資料經「楚亭」審核通過，就會依機密等級給予相當報酬。

    林男從2023年5月起，慫恿蔡男提供「基本資料及問卷調查」給「楚亭」，因此獲得8千元的報酬，同年5月10日至15日間，又在寢室翻拍雄風二型飛彈發射車上的「放列陣地操演教範」，以及雄風二型飛彈發射車的「海軍機動飛彈車組標準作業程序手冊」綠皮書給「楚亭」，因對方評估具軍事情報價值，事後透過郵局匯款3萬元到蔡男帳戶。

    蔡男被捕後坦承犯行，檢察官認為，海鋒大隊是國軍極具機敏及重要單位之一，蔡男卻收受賄賂，擅自外流個人軍事查核資料並翻拍國軍不對外公開的軍事武器操作資訊，內容雖非屬列管軍事機密，但仍有害國家安全及軍心穩定，依觸犯貪污治罪條例的違背職務之行為收受賄賂罪，建請法官量處適當刑度；另林男因涉及國安法也遭羈押、起訴。

