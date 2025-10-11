飛車衝茶行撞死老闆娘 BMW男涉毒駕中檢聲押

劉姓男子（中）疑毒駕撞進茶行，釀成1死1傷，台中地檢署晚間聲請羈押禁見。（記者陳建志翻攝）

台中市43歲劉姓男子（9日）凌晨駕駛BMW轎車涉毒駕，衝撞五權路一家茶行，造成87歲老闆娘慘死，警方今天將肇事的劉男依過失致死、毒駕移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後，認為有逃亡之虞，晚間向台中地院聲請羈押禁見。

警方調查，劉姓男子（43歲）前天凌晨3點多，駕駛BMW自小客車，自南屯區五權西路一路直行，抵達事故地點前的Y字型路口時，突然高速闖紅燈，衝過馬路撞進茶葉行，撞擊瞬間爆出巨大聲響，茶行鐵門被撞飛、店內被撞得滿目瘡痍。

請繼續往下閱讀...

當時在店內後方隔間臥室，睡下舖的87歲老婦人當場被撞死，睡上鋪的61歲張姓兒子則頭部受傷；劉男亦顱內出血送醫，抽血驗出體內有2級毒品安非他命陽性反應，車上還被查獲含依托咪酯毒品的喪屍煙彈。

劉男一度昏迷住院，昨已清醒，警方並派人到醫院製作筆錄，劉男雖坦承自己有吸毒，但強調不是肇事前吸的，不承認有毒駕，至於為何會衝撞進茶行？則是含糊其辭，未明確說明，因劉男情況穩定，醫師今天准許出院，警方將他帶回警局訊問後，依過失致死、毒駕（公共危險）移送台中地檢署偵辦。

台中地檢署表示，檢察官偵訊後，認為劉男涉犯刑法施用毒品駕駛動力交通工具致人於死、施用、持有第二級毒品等罪嫌重大，未來除應負擔最輕本刑3年以上有期徒刑外，也將承擔鉅額民事賠償責任，認為劉男有逃亡之虞，且本案尚待追查施用毒品來源，有事實足認有勾串共犯之虞，為確保後續偵查、審判程序進行，認有羈押必要，於今晚8點30分向台中地院聲請羈押禁見。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法