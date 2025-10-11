關定了!露鳥俠4度嚇女學生獲輕判 檢察官不忍上訴改判

台中楊姓男子前後4度「露鳥」獲輕判，檢察官上訴台中高分院，合議庭改判7月徒刑，確定要入監。（記者陳建志攝）

台中60歲楊姓男子，發現一名國中少女獨行走，竟上前掀雨衣裸露生殖器，少女被嚇到花容失色報案，楊男一審被判6月，檢察官認為楊男連同這次已4次公然猥褻，所判刑度都可易科罰金，讓他有恃無恐，上訴後，台中高分院合議庭認為，原審量刑過輕有違「罪刑相當原則」，改判7月確定，楊男須入獄。

判決指出，楊姓男子去年4月30日晚間6點多，身穿雨衣騎機車，在路邊看到一名身穿國中運動服的15歲少女迎面走來，知道她是未滿18歲，竟在她面前掀開雨衣裸露下體，讓少女飽受驚嚇報案，台中地院一審依公然猥褻判刑6月。

請繼續往下閱讀...

檢察官認為量刑太輕提起上訴，指楊姓男子2006年間就犯下公然猥褻，被判刑4月，因減刑判刑2月；2009年再度犯下公然猥褻，判刑4月確定；2017年再度犯案，判刑6月確定；2024年第四度犯案，判刑6月。

檢察官認為，楊男4次犯案，都是在馬路上，挑選未成年者裸露生殖器嚇人，楊男一而再，再而三的公然裸露下體，都因可易科罰金輕縱，讓他有恃無恐再犯，這次再判可易科罰金的刑期，難以預防他再犯，且違罪刑相當原則。

台中高分院審理時認為，楊男矢口否認犯行，又不願與被害人和解，原審於量刑時，就楊男之前的妨害風化犯行，未能充分審酌「罪刑相當原則」，而仍僅量處得易科罰金的6個月有期徒刑，顯然過輕，檢察官上訴請求對楊男予以從重量刑，核屬有據，撤銷原判決改判7月徒刑，全案確定，楊男這次確定要關。

