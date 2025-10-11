噁！「潮派鹿港」音樂祭驚見男「晃鳥」嚇壞女粉 警壓制逮人

台灣設計展鹿港展區今晚「潮派鹿港」音樂祭，竟有男子當眾露鳥，遭警方逮捕。（圖由民眾提供）

超噁！2025台灣設計展鹿港展區今天（11日）盛大舉辦「潮派鹿港」音樂祭，鹿港體育場擠滿粉絲HIGH翻天，不料就在台上載歌載舞之際，台下竟有1名30歲男子扯開拉鍊當眾「晃鳥」，原本跟著音樂聲熱舞的女粉絲見狀紛紛放聲尖叫「有人露鳥」，剛好在附近巡邏的多名員警立即一擁而上，將男子壓制在地並帶回派出所，依妨害風化罪嫌偵辦。

警方指出，這起公然露鳥的行為發生在今晚6點半，發生地點就在鹿港鎮鎮立體育館主舞台前，當時舞台上正好在載歌載舞，台下爆滿粉絲跟著音樂節奏熱舞時，30歲的男子突然扯開拉鍊「露鳥」，一旁的女性民眾看到當場放聲尖叫，嚇得花容失色，鹿港警分局機動派出所員警正好巡邏行經附近，聽聞有妨害風化行為時立即趕到現場，將涉嫌露鳥的男子壓制逮捕。

現場男女粉絲都對此突如其來的「露鳥」行為嚇到，還有人說來看演唱會竟然會遇到妨害風化，實在太噁心。

台灣設計展鹿港展區今晚「潮派鹿港」音樂祭，現場湧入爆滿粉絲。（圖由民眾提供）

