租車旅遊火燒車 4高中生驚險逃生

傅男駕租賃車傍晚行經中福路上坡時，引擎室突冒煙，4人下車後，火勢一發不可收拾，車燒只剩骨架。（記者林嘉東翻攝）

新北市萬里區中福路鄰近基隆市上坡路段，今（11日）傍晚發生起火燒車意外。1輛租賃車上坡途中引擎室不斷冒煙，傅姓駕駛發現儀表亮燈顯示引擎故障，路過騎士見狀上前敲窗示警，車上4人趕緊把車停在路邊沒多久，整輛車就燒起來。新北消防隊獲報趕抵滅火，車子已遭火舌吞噬，還好4人緊急下車逃生，否則後果不堪設想。

新北市消防局第六救災救護大隊下午5時30分獲報，新北市萬里區中福路（舊台2線）鄰近基隆市路段，有1輛由野柳開往台北方向的白色轎車突然發生火燒車；萬里消防分隊小隊長許銘龍率隊趕抵救火時，車子已經全面燃燒，雖立即撲滅火勢，但已燒成廢鐵。

傅姓駕駛指出，他與車上3名高中好友邀約到野柳玩，上午租車從台北住處開到野柳旅遊，下午5時許駕車返回台北才開不到10分鐘，就發現車上儀表板亮紅燈顯示引擎室有狀況；接著，有名騎士騎到他車旁敲窗告訴他車子引擎室冒煙，他趕緊把車停在路旁，與同學趕緊下車報警，下車沒多久整輛車就燒起來，還好人都平安。

警方表示，車火後，傅男已連繫租賃公司陳小姐，通知租賃公司人員前來了解車火原因，車火租賃公司派員了解事故原因。

