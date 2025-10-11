為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    租車旅遊火燒車 4高中生驚險逃生

    2025/10/11 18:59 記者林嘉東／新北報導
    傅男駕租賃車傍晚行經中福路上坡時，引擎室突冒煙，4人下車後，火勢一發不可收拾，車燒只剩骨架。（記者林嘉東翻攝）

    傅男駕租賃車傍晚行經中福路上坡時，引擎室突冒煙，4人下車後，火勢一發不可收拾，車燒只剩骨架。（記者林嘉東翻攝）

    新北市萬里區中福路鄰近基隆市上坡路段，今（11日）傍晚發生起火燒車意外。1輛租賃車上坡途中引擎室不斷冒煙，傅姓駕駛發現儀表亮燈顯示引擎故障，路過騎士見狀上前敲窗示警，車上4人趕緊把車停在路邊沒多久，整輛車就燒起來。新北消防隊獲報趕抵滅火，車子已遭火舌吞噬，還好4人緊急下車逃生，否則後果不堪設想。

    新北市消防局第六救災救護大隊下午5時30分獲報，新北市萬里區中福路（舊台2線）鄰近基隆市路段，有1輛由野柳開往台北方向的白色轎車突然發生火燒車；萬里消防分隊小隊長許銘龍率隊趕抵救火時，車子已經全面燃燒，雖立即撲滅火勢，但已燒成廢鐵。

    傅姓駕駛指出，他與車上3名高中好友邀約到野柳玩，上午租車從台北住處開到野柳旅遊，下午5時許駕車返回台北才開不到10分鐘，就發現車上儀表板亮紅燈顯示引擎室有狀況；接著，有名騎士騎到他車旁敲窗告訴他車子引擎室冒煙，他趕緊把車停在路旁，與同學趕緊下車報警，下車沒多久整輛車就燒起來，還好人都平安。

    警方表示，車火後，傅男已連繫租賃公司陳小姐，通知租賃公司人員前來了解車火原因，車火租賃公司派員了解事故原因。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播