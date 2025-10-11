連犯30罪合併判12年半 詐欺車手求情：真的嚇到了

姚姓車手5個月內犯下30案，一審裁定應執行刑12年6月，他喊「真的嚇到了」。（資料照）

24歲姚姓男子加入詐騙集團擔任車手，5個月內連犯下30案，一審依加重詐欺取財罪裁定應執行刑12年6月，他上訴稱「真的嚇到了」，服刑後要好好讀書，懇求法院體恤。高等法院台南分院認原裁定量刑過重，改判5年10月。

姚男在抗告書中坦言一時糊塗，因國中肄業又愛慕虛榮，被朋友引誘加入詐騙集團。他說自己只是想多賺點錢，沒想到接連提領贓款，短短5個月就犯下30罪，如今深感後悔，懇請法院給他機會在獄中反省，加入「讀書隊」學習，出獄後要照顧單親母親與6名弟妹。

原審台南地方法院依併合處罰規定，考量他所犯各罪類型與侵害法益，裁定應執行刑12年6月。姚男指出，犯罪期間短且手法相同，責任評價重複，刑期過重，與比例原則不符。台南高分院審理後認為，他在短期內犯下多起同類詐欺罪，犯罪手法與侵害法益相近，屬重複評價之行為，若以累加方式計算刑期將導致刑罰偏重。法官並指出，刑罰效果隨刑期增加會遞減，而痛苦卻會加乘增強，應以恤刑方式符合比例與罪責原則。

法院考量姚男自白認罪、初犯入監、行為手法雷同，且仍具復歸社會可能性，認原裁定過苛，撤銷台南地院裁定，改定應執行刑為5年10月，全案仍可抗告。

