    首頁 > 社會

    11天內釀2死！屏科大大一新生 校內騎機車自摔亡

    2025/10/11 18:05 記者陳彥廷／屏東報導
    楊姓大一新生自摔身亡。（警方提供）

    楊姓大一新生自摔身亡。（警方提供）

    國立屏東科技大學（屏科大）因校地廣大，學生幾乎都是騎機車於校內通勤，今天卻又傳出楊姓男大生下課騎機車出校園途中自摔身亡，10月目前才過11天，校內就已發生2起死亡車禍，引發外界關注。

    事故發生在內埔分局轄區，警方中午12時許獲110轉報，指屏科大校園內學府路段，發生學生騎乘機車不慎自摔案，該名楊姓大學生經消防救護人員，緊急送往屏東榮民總醫院龍泉分院救治，仍因傷重急救無效宣告死亡。

    屏科大學生近年於校外屢屢傳出車禍事故，前方的科大路更是內埔警方統計的事故熱點，校內雖也經常傳出事故，但死亡車禍近年甚少聽聞，未料本學年開學才1個月左右，在11天內接連發生兩起死亡車禍，校方現正積極協助處理後事。

    據了解，18歲的楊男為進修部大一新生，中午下課後騎乘檔車欲出校門購買午餐，未料疑似速度過快通過減速丘，導致自摔傷重不治，家屬獲報趕到醫院，面對與愛子天人永隔哀傷不已。

    屏科大校內10月已發生兩起死亡車禍（記者陳彥廷攝）

    屏科大校內10月已發生兩起死亡車禍（記者陳彥廷攝）

