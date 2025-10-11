為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    丟臉！台男首爾旅遊狠扁11歲女兒 被警方逮捕

    2025/10/11 16:32 即時新聞／綜合報導
    台灣男子和家人赴南韓旅遊，竟在首爾麻浦區街頭痛扁11歲女兒。圖為麻浦警察署。（圖擷自namu wiki網站）

    台灣男子和家人赴南韓旅遊，竟在首爾麻浦區街頭痛扁11歲女兒。圖為麻浦警察署。（圖擷自namu wiki網站）

    有夠丟臉！1名30來歲的台灣男子，本月5日中秋連假期間和家人一起到南韓旅遊，孰料卻在首爾麻浦區街頭動手痛毆11歲女兒，隨後被警方逮捕。

    《MBN》報導，從現場監視器可以看到，當天中午12時50分許在麻浦區巷弄內，身穿黑衣的台男突然動手毆打穿著白衣的女兒，並且一度勒住她的脖子，導致女兒摔倒在地失聲痛哭。

    附近居民見狀嚇得連忙報案，警方隨即在距離案發地點50公尺處逮捕台男，不過他女兒已被打得雙頰腫脹，脖子上還留有血跡。警方表示，嫌犯供稱是因為家庭旅遊在行程安排上出現糾紛，被女兒出口謾罵才會憤而動手。

    南韓警方原本要以虐童的罪名立案調查，但由於受害女童不願讓父親受到懲罰，只能將這名台灣男子釋放，不過，由於這起案件涉及兒少保護，首爾麻浦警察署後續仍考慮以不拘留方式將其送辦。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

