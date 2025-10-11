反毒識詐街舞大賽在華山登場 刑事局邀「電豹女」熱舞開場

刑事局與國際扶輪社第3522地區今攜手舉辦反毒識詐公益街舞大賽，邀電豹女孩熱舞開場， 齊聲拒毒防詐（記者邱俊福翻攝）

為深化青少年防毒、防詐觀念，刑事警察局與國際扶輪社第3522地區今天攜手在北市華山1914文化園區舉辦「2025青少年反毒識詐公益街舞大賽」活動，活動結合街舞競賽、啦啦隊表演、特勤裝備展示、有獎徵答與園遊會攤位，其中最吸睛的焦點是台灣職業籃球大聯盟 TPBL 台啤永豐雲豹專屬啦啦隊「浪LIVE 電豹女 Leopard Girls」登場，以熱力四射的舞蹈結合反毒識詐小考題與民眾互動，瞬間讓氣氛推向最高潮，也吸引許多民眾熱情參與。

刑事局表示，此次活動縱向串聯全國北中南各區學校，橫向連結公務部門（警政、教育單位）及民間社團，更特別邀請電豹女啦啦隊擔任反毒識詐代言，希望傳遞「珍愛自己，拒絕毒品」的重要訊息，引領學子透過正當休閒展現自我，培養自信、健康與正向態度，並強化自我保護意識，遠離詐騙陷阱。

請繼續往下閱讀...

刑事局並強調，「反毒、反詐」是當前政府最重要的施政重點之一；毒品部分，近年新興毒品不斷出現，常偽裝成零食或咖啡包降低青少年戒心，其中依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）已由第三級提升為第二級毒品，多以電子菸形式出現，並添加水果風味吸引年輕人，甚至被不肖業者誤導為「合法替代大麻」的選項，然而，其濫用性與危害性絲毫不亞於傳統毒品，提醒青少年切勿購買來路不明的電子菸彈，以免誤觸毒品陷阱，殘害自身健康與前途。

詐欺部分，少年涉詐多因同儕引薦與金錢誘惑，加上無技術門檻，致使思慮不周而淪為詐騙集團幫手，常見情形包括以「打工」名義誘使少年擔任詐騙車手，或出借個人帳戶供其利用，對此已要求各地方少年隊的掃黑專責小隊加強蒐報，嚴防幫派組織滲入校園吸收、招募少年，並鎖定重點對象予以打擊。

刑事局與國際扶輪社第3522地區今攜手舉辦反毒識詐公益街舞大賽，透過園遊會攤位向民眾宣導毒品與詐騙的危害。（記者邱俊福翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法