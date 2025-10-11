為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    洞洞鞋卡住惹禍？ 捷運板橋新埔站電扶梯突故障4人摔成一團

    2025/10/11 14:30 記者翁聿煌／新北報導
    捷運板橋新埔站電扶梯疑因塑膠鞋夾入接縫處意外，導致4人受傷（民眾提供）

    捷運板橋新埔站電扶梯疑因塑膠鞋夾入接縫處意外，導致4人受傷（民眾提供）

    台北捷運板橋新埔站5號出口有民眾11日中午搭乘手扶電梯時，疑因民眾所穿的塑膠鞋卡入電梯下方接縫處，導致電梯突然停止，有4位民眾跌倒受傷，捷運公司已經協助傷者送醫，詳細事故原因進一步調查中。

    新北市消防局今天中午12點33分獲報，板橋區捷運新埔站5號出口發生多人受傷意外，救護人員到場，得知共有4人因電扶梯突然停止跌倒，有2人因傷勢輕微自行離去，76歲陳姓婦人因手部骨折送衛生福利部立台北醫院；25歲梁姓女子左腿擦傷，現場包紮治療後離去。

    台北捷運公司表示，11日中午12時30分左右，新埔站大廳往月台電扶梯，因一名旅客鞋子卡於電扶梯，導致電扶梯自行啟動安全停機，致使後方2位女性旅客跌倒，波及前方另2位女性旅客，站長立刻到現場確認，召請救護車到站，將其中1位旅客送醫，另3名旅客表示無需就醫，自行離站，後經維修人員初步檢查該部電扶梯並無異常，目前持續詳細檢查中。

    北捷呼籲旅客搭乘電扶梯時除應「緊握扶手、站穩踏階」外，務必站在踏階中央的「黃色框框」內，不要靠近踏板或側板的縫隙，留意自身安全；如發現電扶梯有其他旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可先按壓緊急停機鈕，捷運公司會立即派員前往處理。

    捷運板橋新埔站疑因民眾膠鞋夾入電梯接縫處，導致4人受傷。（民眾提供）

    捷運板橋新埔站疑因民眾膠鞋夾入電梯接縫處，導致4人受傷。（民眾提供）

