    首頁 > 社會

    偷土地公市價20萬金牌 警2小時人贓俱獲尋回

    2025/10/11 14:45 記者陳建志／台中報導
    台中呂姓竊嫌，今天凌晨持油壓剪破壞大里一間土地公廟的鐵窗，並偷走4面金牌。（記者陳建志翻攝）

    台中呂姓竊嫌，今天凌晨持油壓剪破壞大里一間土地公廟的鐵窗，並偷走4面金牌。（記者陳建志翻攝）

    金價高漲引發竊嫌覬覦！一名呂姓竊嫌（49歲）今天凌晨4點潛入大里區新潭福德祠，持油壓剪破壞鐵窗後，偷走土地公4面市價約20萬的金牌，呂男得手後躲到大里一家汽車旅館，警方獲報後立刻調閱監視器，鎖定呂男行蹤，不到2個小時就將在汽車旅館呼呼大睡的呂男逮獲，並找回來不及變賣的4面金牌，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

    台中大里區新和街新潭福德祠，今天凌晨4點左右，一名呂姓竊嫌（49歲）潛入土地公廟，並拿出油壓剪，先破壞土地公廟內的防盜鐵窗，再爬上神桌偷走掛在土地公脖子上的4面金牌。

    直到清晨6點左右，有信徒來燒香拜拜，發現鐵窗遭破壞，土地公的金牌也不翼而飛後，趕緊向警方報案。

    霧峰分局內新派出所獲報後，立刻組成專案小組，並調閱路口監視器，發現竊嫌騎機車犯案，經持續追緝後，發現呂姓竊嫌（49歲）犯案後逃到大里永隆路一家汽車旅館投宿，約7點多上門將仍在睡夢中的呂嫌逮捕，並找回來不及變賣的4面金牌。

    呂男落網後表示，因積欠債務才會鋌而走險，一度謊稱金牌已經變賣，不過員警戳破表示時間太短不可能，才坦承原本想等白天才變賣銷贓，沒想到那麼快就被警方查獲，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

    呂嫌破壞鐵窗爬上神桌後，偷走4面市價約20萬的土地公金牌。（民眾提供）

    呂嫌破壞鐵窗爬上神桌後，偷走4面市價約20萬的土地公金牌。（民眾提供）

