獨家》冷血毒駕男八里撞死騎士 醫院尿遁只想返回現場取毒

無良李姓毒蟲（圖中）國慶日下午在新北市八里毒駕，脫困到院無視撞死人，尿遁搭小黃回現場取毒，碰上警方採證逃逸，晚間仍被拘提到案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市八里國慶日下午驚傳李姓毒蟲在商港一路逆向衝撞路邊多車後，波及騎腳踏車經過的鄭姓男子，消防救出肇事李嫌送醫，但李嫌約於下午6時許尿遁，警方致電詢問逃逸李嫌，他透露搭計程車離院回家休養，卻返回現場想取回車內毒品，但警方早在現場採證，李嫌見狀畏罪逃亡，不久警方在車上發現毒品，晚間10時許在台北市北投一處公園逮獲李嫌，將他拘提到案。

新北市119於10日下午4時34分獲報，八里商港一路發生翻車車禍，到場時李姓駕駛受困，消防人員到場，約4時50分許協助脫困送醫，八里分駐所員警約於消防脫困時到場，先後讓傷重失去生命徵象的鄭姓騎士及脫困的李嫌送醫；但鄭男急救至5點45分，傷重不治。

警方也公布死亡車禍時序，4時33分事故發生、4時37分八里所員警接獲110轉報

、4時46分抵達現場、管制交通，由救護人員進行救護；5時30分隊車禍處理人員到達車禍現場，犯嫌送醫；5時50分 急診護士發現嫌犯藉口如廁離開醫院。6時許蘆洲分局 車禍處理人員前往醫院途中，先主動致電詢問犯嫌目前位於何處，犯嫌稱已自行出院並搭乘計程車。

晚間6時45分犯嫌返回事故地點，當時鑑識人員正在復勘事故車輛；7時8分鑑識人員回報車內發現毒品；晚間9時許，偵查隊聲請拘票，晚間10時21分許逮獲李嫌。

警方從毒駕肇事的李嫌身上及肇事車上，起出大批毒品。（記者吳仁捷翻攝）

